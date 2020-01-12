كأس “الكاف” – نهضة بركان يعود بهزيمة من الكونغو ويعقد حسابات التأهل لدور الربع

مني فريق نهضة بركان بأول هزيمة له في دور مجموعات “الكاف”، على يد فريق موتيما بيمبي الكونغولي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، زوال اليوم الأحد، بملعب “الشهداء” في العاصمة الكونغولية كينشاسا، برسم الدور الرابع من المجموعة الثالثة لنهائيات كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وكما كان متوقعا، دخل أصحاب الأرض بقوة من أجل الوصول لمرمى الحارس زهير العروبي، ففرض أسلوب لعبه، غير أن فرصه لم تشكل أية خطورة على مرمى الفريق المغربي.

أبناء طارق السكيتيوي، اعتمدوا على أسلوب تأمين الخط الخلفي، مع الاعتماد على الكرات الضمادة، وهو الأسلوب الذي مكنه من خلق مجموعة من الفرص، لكنها لم تشكل بدورها أية خطورة كبيرة على مرمى أصحاب الأرض.

لينتهي النصف الأول كما بدأ بدون أهداف.

بداية الجولة الثانية، لم تختلف كثيرا عن سابقتها، امتياز كونغولي، ومحاولة مغربية من أجل امتصاص حماس الخصم، بالركون للخلف والاعتماد على الكرات المضادة.

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هذا الأسلوب، لم يخدم مصالح النهضة البركانية، إذ سيتمكن أصحاب الأرض من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 62، بواسطة اللاعب لوكيتا لويزي، مستغلا سوء تقدير من الدفاع.

وحرك هذا الهدف الخط الأمامي لبركان، الذي حاول إصدار رد الفعل وتعديل النتيجة، وتبقى أخطر الفرص المغربية تلك التي أتيحت للاعب علاء الدين أجراي، في الدقيقة 85، غير أنه لم يفلح في تحويلها لهدف.

لتنتهي المباراة بتلقي بركان لأول هزيمة له في هذه المجموعة، ويصعب بالتالي من مهمة حسم التأهل للدور الموالي.

وفي مباراة أخرى عن نفس الجولة والمجموعة، انتصر زاناكو الزامبي بثلاثية على ضيفه ادجوبي البنيني بثلاثية، وبذلك يصبح ترتيب المجموعة على الشكل التالي: