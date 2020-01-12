تشافي يرفض توقيع عقدا مع برشلونة رغم موافقته تدريب الفريق.. تعرف على السبب

رفض تشافي هيرنانديز، بشكل نهائي، عرض ناديه السابق، برشلونة الإسباني، المتمثل في خلافة المدرب الحالي للفريق إرنستو فالفيردي، وتدريب “البلاوغرانا”، انطلاقا من منتصف الموسم الحالي.

وحسب صحيفة “آس” الإسبانية، قبل قليل، فإن “مسؤولي فريق برشلونة فشلوا في إقناع تشافي بتدريب الفريق، وخلافة فالفيري منتصف هذا الموسم”.

وأضافت الصحيفة: ” تشافي يرفض بشكل تام فكرة التعاقد مع الفريق منتصف الموسم، مفضلا أن يكون ذلك الصيف المقبل، من أجل تدشين مشروعه مع الفريق”.

وشددت أيضا على أن ” تشافي متأكد بأن توقيع عقد الآن مع برشلونة، من أجل تدريب الفريق الصيف القادم، سيجعل فالفيردي في وضع غير مريح، لذلك فضل التوقيع مع نهاية الموسم، وليس في منتصفه”.

وعلى الرغم من موقف المدرب الحالي للسد القطري، تضيف نفس الصحيفة، فإن إدارة النادي منحت الرجل أجل أسبوع كامل من أجل اتفكير في العقد.