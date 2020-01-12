كأس “الكاف” – نهضة بركاني ينهي الشوط الأول متعادلا في الكونغو

أنهى نهضة بركان الشوط الاول من مباراته أمام موتيما بيمبي الكونغولي، متعادلا دون أهداف، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا، بملعب “الشهداء” في العاصمة الكونغولية كينشاسا، برسم الدور الرابع من المجموعة الثالثة لنهائيات كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وكما كان متوقعا، دخل أصحاب الأرض بقوة من أجل الوصول لمرمى الحارس زهير العروبي، ففرض أسلوب لعبه، غير أن فرصه لم تشكل أية خطورة على مرمى الفريق المغربي.

أبناء طارق السكيتيوي، اعتمدوا على أسلوب تأمين الخط الخلفي، مع الاعتماد على الكرات الضمادة، وهو الأسلوب الذي مكنه من خلق مجموعة من الفرص، لكنها لم تشكل بدورها أية خطورة كبيرة على مرمى أصحاب الأرض.

لينتهي النصف الأول كما بدأ بدون أهداف.