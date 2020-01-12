الطيبة: إصابة شاب في حادث عمل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب في حادث عمل بورشة بناء في مدينة الطيبة، اليوم الأحد.
وأفاد الناطق بلسان "مركز التميم الطبي" في الطيبة أن "المركز تلقى بلاغا مفاده سقوط عامل (40 عاما) عن ارتفاع خلال عمله في ورشة بناء في المنطقة الشرقية لمدينة الطيبة، وعليه وصل طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز إلى مكان الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، ومن ثم تم نقله إلى مستشفى 'مئير' في كفار سابا لاستكمال العلاج، في حين وصفت جراحه بالمتوسطة وإصابة في الأطراف".
هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث.
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