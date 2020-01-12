جائزة "ساويرس الثقافية" تعلن عن أسماء فائزيها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت "جائزة ساويرس الثقافية"، أسماء الفائزين بدورتها الــ15، أمس السبت، في فروع النقد الأدبي والرواية، والقصة القصيرة، والنص السينمائي، والمسرحي، في مصر.

وفاز بالجائزة في فرع النقد الأدبي، محمد شعير، عن كتاب "أولاد حارتنا - سيرة الرواية المحرمة"، في حين نال جائزة فرع الرواية كل من عادل عصمت عن "الوصايا"، وأحمد عوني عن "جوائز للأبطال"، وجاء المركز الثاني مناصفة بين نهلة كرم عن رواية "المقاعد الخلفية" ومحمد عبد الله سامي عن رواية "درب الإمبابي".

أما عن فرع القصة القصيرة، فشملت الأديب رضا البهات عن مجموعته "حكايات شتوية"، وفاز عن فئة الشبان بالمركز الأول، مصطفى زكي عن مجموعته "مسيح باب زويلة"، وفي المركز الثاني، محمد عثمان الفندي عن مجموعته "أفلام عبده باراديزو.. الشركة السرية" مناصفة مع هبة خميس عن مجموعتها "زار".

وقال الفائز مصطفى زكي، عقب تسلم الجائزة إن "المجموعة القصصية الفائزة مكونة من نحو 14 قصة قصيرة، وهي الثالثة لي بمشواري الأدبي، إني سعيد بتحقيق المركز الأول هذا العام بعدما فزت قبل نحو خمس سنوات بالمركز الثاني في ذات الفرع".

Advertisements

وفي فرع أفضل سيناريو فاز بجائزة "ساويرس" الثقافية الأديب، محمد المصري، عن فيلم "ويذهب لأجل الضال"، بينما فاز بجائزة أفضل نص مسرحي ميخائيل وجيه مرزوق عن نص "دكتور ستوكمان ومستر قاسم"، وتلاه في المركز الثاني أحمد أبو خنيجر عن نص "فوانيس الليل".

وقال عضو مجلس أمناء الجائزة محمد أبو الغار، خلال حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية إن الجائزة "تسعى إلى تشجيع الحرية في الفن والأدب، وتفتح لها آفاقاً كبيرة، وتتيح الفرص للشباب في الرواية والقصة القصيرة والسيناريو، لأن الشباب هم الأمل".

ويذكر أن جائزة "ساويرس" تأسست عام 2005 وتمنحها سنويًا "مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية"، وتعد من أبرز الجوائز غير الحكومية في مصر بمجال الفنون والآداب.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة "ساويرس"، نورا سليم، إن الجائزة استقبلت 619 عملاً في مختلف فروعها، وشارك في تقديم الجوائز للفائزين هذا العام مجموعة من نجوم السينما والتلفزيون منهم سوسن بدر وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمود حميدة.