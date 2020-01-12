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شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يوجه رسالة إلى قادة إيران والان مع التفاصيل
الأحد 12 يناير 2020
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، رسالة إلى قادة النظام الإيراني، دعا فيها إلى الكف عن قتل المتظاهرين ووقف قمع المحتجين.
وقال ترامب، في تغريدة على موقعه بـ"تويتر"، موجها حديثه لقادة إيران: "لا تقتلوا المتظاهرين في بلادكم".
وكان ترامب قد غرد بالفارسية للمرة الأولى، صباح الأحد، معبّرا عن دعمه للشعب الإيراني.
وقال: "إلى الشعب الإيراني الشجاع والمتألم.. لقد وقفت معكم منذ بداية رئاستي وستواصل حكومتي الوقوف معكم.. نحن نتابع الاحتجاجات عن كثب.. شجاعتكم ملهمة".
وتابع: "إدارتي دعمت وستواصل دعم الشعب الإيراني الشجاع الذي عانى طويلا".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "نتابع احتجاجات الشعب الإيراني عن كثب ونستلهم منه الشجاعة".
ولفت إلى أنه "يجب أن تسمح الحكومة الإيرانية لمجموعات حقوق الإنسان بالعمل ونشر الحقائق حول مظاهرات الشعب الإيراني"
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