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شكرا لقرائتكم خبر عن مراقبون : قطر هي خزينة إيران وعليها دفع التعويضات والان مع التفاصيل
الأحد 12 يناير 2020
قال مراقبون سياسيون أن إيران لا تنظر إلى قطر إلا كانها خزنة مليئة بالأموال .. مشيرين إلى أن إبتعاد قطر عن محيطها العربي يجعلها عرضة للابتزاز الإيراني والتركي .
وربط المراقبون في أحاديث صحفية بين زيارة امير قطر تميم بن حمد اليوم الأحد إلى طهران وإعتراف الأخيرة بتورطها في إسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية .
وأشار المراقبون إلى أن إيران ستجبر قطر على دفع التعويضات بذريعة العلاقات المشتركة التي تتجمع البلدين .. منوهين إلى أن قطر قدمت ثلاثة مليارات دولار إلى إيران كدعم لإقتصادها في وقت يعتقد أنها ستكون لدفع التعويضات .
ولقي 176 شخصا كانوا على متن الطائرة حتفهم، ومن بينهم عدد كبير من الإيرانيين الذين يحملون جنسية مزدوجة.
واعترفت إيران بإسقاط طائرة أوكرانية فوق العاصمة طهران عن طريق الخطأ، أثناء استهداف قوات أميركية في العراق بالصواريخ.
وأثار الاعتراف الإيراني بإسقاط الطائرة غضبا دوليا، واحتجاجات متزايدة ضد السلطات الإيرانية في طهران ومدن أخرى.
وقالت إيران السبت فيما وصفه الرئيس حسن روحاني بأنه "خطأ كارثي"، إن دفاعاتها الجوية أطلقت بطريق الخطأ صاروخا أسقط الطائرة الأوكرانية يوم الأربعاء، أثناء حالة استنفار بعد شن إيران هجمات صاروخية على أهداف أميركية في العراق.
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