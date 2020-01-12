شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يبحث تطورات الأوضاع في ليبيا مع رئيس المجلس الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي يزور مصر حاليًا. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، بالاضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية في مقدمتها تطورات الأوضاع في ليبيا.

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