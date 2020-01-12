شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس " النواب الليبي" : اتفاق الصخيرات انتهى والان نبدء بالتفاصيل

- تركيا تعمل على نشر الفوضى في ليبيا وتدمير المنطقة

- حكومة الوفاق انتهكت الاتفاق اباستمرارها في إرهاب الشعب الليبي

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيله صالح أن اتفاق الصخيرات لم يعد له وجود في ظل الممارسات التي تقوم بها حكومة الوفاق، لافتًا إلى أن بلاده تواجه تدخلًا سافرًا من بعض الأطراف الإقليمية في مقدمتها تركيا.

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وقال "عقيله"، في كلمته التي ألقاها أمام الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب المصري اليوم، إن تركيا تعمل على نشر الفوضى في ليبيا وتسعى إلى تدمير منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

وشدد على أن توقيع مذكرتي التفاهم بين رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يُدخل ليبيا والمنطقة في توترات كبيرة، ويعد انتهاكًا لصلاحيات البرلمان الليبي المنتخب.

ولفت رئيس مجلس النواب الليبي النظر إلى أن حكومة الوفاق انتهكت اتفاق الصخيرات الذي حدد مدة الحكومة بسنة واحدة باستمرارها في إرهاب الشعب الليبي كما وفرت الحماية للجماعات غير الشرعية وليس كما كان ينص الاتفاق بأن تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.