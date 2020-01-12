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موجة برد تقتل 17 شخصا في أفغانستان

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قال مسؤولون حكوميون إن موجة من الطقس شديد البرودة قتلت 17 شخصا على الأقل في أفغانستان أمس السبت في حين استمر هطول الثلوج والأمطار على أجزاء من البلاد.

وقال مسؤولون إن عدد القتلى قد يرتفع في حين ما زالت هيئة إدارة الكوارث الطبيعية تجمع العدد النهائي.

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وقال تميم عظيمي المتحدث باسم فريق الهيئة لرويترز "لم نكن نتوقع أن تجتاح مثل هذه الموجة الباردة البلاد".

وأضاف "تلقينا تقارير بأن هطول الثلوج الكثيفة تسبب في وفيات لكن حتى هذه اللحظة ليس لدينا معلومات دقيقة عن العدد".

وبوفيات الأمس يصل عدد قتلى موجات الرد هذا الشتاء 24 شخصا على الأقل إذ بلغت درجات الحرارة في بعض أجزاء البلاد 12 درجة مئوية تحت الصفر.

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