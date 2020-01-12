انتحار شاب بإطلاق النار على نفسه في بعقوبة

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "شاباً أقدم اليوم على الانتحار بواسطة إطلاق النار على نفسه داخل منزله في مدينة بعقوبة الجنوبية في محافظة ديالى".

وأضاف أن "القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً بحادثة الانتحار".

