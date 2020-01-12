الحكيم يدين 'الاحداث الدامية' في جامعة واسط

دان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الأحد، "الاحداث الدامية" في جامعة واسط وإحراق بوابة الجامعة.
وأعرب عن "إدانته ما حصل من تعد على جامعة واسط من قبل نفر محسوب على المتظاهرين ما ادى الى احراق بوابتها ووقوع احداث دامية ادت الى اصابة العشرات من المحتجين وقوات الأمن".
وأوضح الحكيم، أن "ارتكاب مثل هذه الاعمال غير المقبولة شرعا وقانونا كما ذكرت المرجعية الدينية العليا مرارا فانها تؤثر سلبا على التظاهرات المطالبة بالإصلاح وتحرف مسارها السلمي"، مهيباً بـ "العقلاء والوجهاء والمتظاهرين الانتباه الى هكذا اجندات تعرض اهدافهم النبيلة والسلم المجتمعي لانتكاسة كبرى".
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