الحكيم يدين 'الاحداث الدامية' في جامعة واسط

وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "لمن المؤسف ان ترافق التظاهرات المطلبية تصرفات غير مسؤولة من بينها التعدي على الممتلكات العامة والخاصة واغلاق الدوائر والمؤسسات الرسمية والمدارس والمعاهد التي يمثل تعطيلها تعطيلا لمصالح البلد".وأعرب عن "إدانته ما حصل من تعد على جامعة واسط من قبل نفر محسوب على المتظاهرين ما ادى الى احراق بوابتها ووقوع احداث دامية ادت الى اصابة العشرات من المحتجين وقوات الأمن".

وأوضح الحكيم، أن "ارتكاب مثل هذه الاعمال غير المقبولة شرعا وقانونا كما ذكرت المرجعية الدينية العليا مرارا فانها تؤثر سلبا على التظاهرات المطالبة بالإصلاح وتحرف مسارها السلمي"، مهيباً بـ "العقلاء والوجهاء والمتظاهرين الانتباه الى هكذا اجندات تعرض اهدافهم النبيلة والسلم المجتمعي لانتكاسة كبرى".

