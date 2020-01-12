أكد مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، الاحد، أن بلاده تنوي سحب قواتها من العراق وفقا لنظام وتوقيت حدده الاتفاق مع وبغداد. وقال أوبراين، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، تعليقا على مستقبل وجود الولايات المتحدة العسكري في العراق: "ما يتعين علينا فعله هو المغادرة وفقا لاتفاقنا وبطريقة يتم فيها القضاء على داعش تماما".



وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي: "لقد اعتنينا بالخلافة، ونعمل بجدية الآن للتخلص من بقايا داعش".



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كانت هذه تفاصيل خبر مستشار الأمن القومي الأمريكي: سنغادر العراق وفقا لاتفاقنا مع بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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