قائد الحرس الثوري: سنتحدث خلال أيام عن انتصار كبير على امريكا

وقال سلامي، في كلمة ألقاها، اليوم، خلال جلسة مغلقة للبرلمان الإيراني: "خلال الأيام المقبلة سنتحدث عن انتصار الكبير على الولايات المتحدة".

وأضاف سلامي: "تحطم الطائرة الأوكرانية لم يسمح لنا حتى الآن بأن نكشف الأبعاد الكاملة للانتصار الذي حققناه بقصف القاعدتين الأميركيتين في العراق".

