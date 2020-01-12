لمح امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، اليوم الاحد، إلى "رد قريب لفصائل المقاومة العراقية" رداً على اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، فيما اشار الى أن محور المقاومة سيبدأ عمله "ضد الامريكان" بعد الرد العراقي.
واضاف أن "الإدارة الأميركية والقتلة سيدفعون الثمن غالياً وسيكتشفون أنهم أخطأوا التقدير"، مشددا "نحن نتحدث عن بداية جديدة وعصر جديد في المنطقة وهذه مسؤولية الأمة".
واشار حسن نصر الله الى أن "البديل عن رحيل الأميركيين عامودياً هو الرحيل افقياً والمسألة مسألة وقت"، مضيفا "بات على محور المقاومة أن يبدأ العمل وقوى المقاومة جادة في الهدف الذي طرحته".
وتابع قائلا "علينا أن نعلم أن واشنطن ستحاول تعطيل الموقف التاريخي لبغداد بطلب خروج القوات الأجنبية"، لافتا الى أن "العراق هو الأولى بعد إيران بالرد على جريمة الاغتيال".
ونوه نصر الله الى أن "العراق هو الاولى بعد ايران بالرد على جريمة الاغتيال"، مؤكدا أن "أولى الساحات المعنية بالرد على الجريمة هو العراق".
وشدد نصر الله، على أن "شهادة سليماني اعادت اميركا الى صورتها الحقيقية وهي انها رأس الاستكبار والفساد والاجرام بالعالم".
كانت هذه تفاصيل خبر نصر الله يلمح إلى 'رد قريب للمقاومة العراقية' ردا على اغتيال المهندس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.