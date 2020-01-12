نصر الله: قصف عين الأسد يجب أن يفضي لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي بالمنطقة

وقال نصر الله في كلمة تابعتها الخليج 365، إن "العملية ضد قاعدة عين الأسد خطوة اولى وصفعة في طريق طويل للرد على جرائم اميركا".

وأضاف أن "الضربة ضد قاعدة عين الاسد تدل على شجاعة عظيمة لدى الشعب والقيادة الايرانيين"، مبيناً ان "الرد على الجريمة ليس عملية واحدة بل مسار طويل يجب ان يفضي الى اخراج الوجود العسكري الاميركي".



وتساءل نصر الله "من يجرؤ في هذا العالم بعد الحرب العالمية الثانية أن يقف في وجه اميركا ويضرب قاعدة لها بالصواريخ؟"، موضحاً أن "الضربة تعني لاميركا أن كل قواعدها في المنطقة هي في مرمى الصواريخ الايرانية".