الحكيم يدعو الى الاسراع بتشكيل الحكومة بعيداً عن الجدلية

شدد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الأحد، على ضرورة اعتماد خارطة الطريق التي رسمتها المرجعية الدينية للخروج من الازمة الحالية، فيما دعا الى الاسراع بتشكيل الحكومة بعيداً عن الجدلية.
وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"بحثنا خلال استقبالنا السفير الالماني في بغداد سيريل نان العلاقات الثنائية بين العراق والمانيا وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين".
وأضاف أن "العراق منفتح على الجميع من منطلق المصالح المشتركة واحترام السيادة"، مؤكداً على "أهمية الركون الى الحوار وتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد كونه لا يصب في مصلحة احد وان اولويات المنطقة هي التفاهم لتتمكن الشعوب من التمتع بخيراتها".
وفيما يتعلق بملف الحكومة، دعا الحكيم إلى "الاسراع بتشكيلها بعيداً عن الجدلية"، مشدداً على "ضرورة اعتماد خارطة الطريق التي رسمتها المرجعية الدينية للخروج من الازمة الحالية".
وأضاف أن "العراق منفتح على الجميع من منطلق المصالح المشتركة واحترام السيادة"، مؤكداً على "أهمية الركون الى الحوار وتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد كونه لا يصب في مصلحة احد وان اولويات المنطقة هي التفاهم لتتمكن الشعوب من التمتع بخيراتها".
وفيما يتعلق بملف الحكومة، دعا الحكيم إلى "الاسراع بتشكيلها بعيداً عن الجدلية"، مشدداً على "ضرورة اعتماد خارطة الطريق التي رسمتها المرجعية الدينية للخروج من الازمة الحالية".
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