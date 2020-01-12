قادر ٢٠٢٠.. الصاعقة المصرية تنفذ تدريبًا للاستيلاء على رأس شاطئ

نفذت المنطقة الشمالية العسكرية المصرية بالتعاون مع القوات البحرية وعناصر من القوات الخاصة عددا من الأنشطة التدريبية فى إطار فعاليات المناورة "قادر 2020".



تنفذ المناورة على جميع الاتجاهات الاستراتيجية براً وبحراً وجواً، بالتعاون بين جميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة.





ووفقا للمتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، فقد قامت وحدات المنطقة الشمالية العسكرية برفع درجات الاستعداد والاصطفاف والتفتيش وتحميل المركبات والمدرعات والتحرك إلى مناطق عملها بالناقلات والسكك الحديدية في إطار خطة الفتح الاستراتيجى وإعادة تمركز كتيبة صاعقة لتنفيذ مهام قتالية خاصة على الاتجاه الاستراتيجى الشمالى.

ونفذت تدريبا مشتركا لتأمين ساحل البحر المتوسط لصد إبرار بحري معادٍ بالتنسيق مع القوات البحرية والجوية وقوات حرس الحدود والقوات الخاصة مع تنفيذ أعمال القيادة والسيطرة من مركز العمليات المتقدم بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

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كما قامت القوات البحرية من مناطق عملياتها بتأمين الاتجاهات الاستراتيجية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية والقوات الخاصة، وتستمر في تأمين المنشآت الحيوية بالبحر وبالمياه الإقليمية والاقتصادية.

ونفذت العديد من الأنشطة القتالية في المرحلة الأولى والثانية ومنها تنفيذ عملية برمائية على ساحل البحر المتوسط بالتعاون مع القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وتنفيذ عدد من الرمايات لعدد من الطوربيدات والفرقاطات وطائرات الهيل المحمولة بحرا، إضافة إلى وحدات مكافحة الغواصات، كما قامت بتعزيز إجراءات الأمن البحري بمسرح عمليات البحر المتوسط والأحمر وتأمين الممرات الملاحية الدولية.





وقامت قوات الصاعقة، بحسب المتحدث العسكري، بتنفيذ بعض الأنشطة التدريبية تضمنت اصطفاف وتحميل استراتيجي لعناصر من الوحدة (999) قتال بواسطة عدد من الطائرات مختلفة الطرازات، وتنفيذ الإبرار البحري لوحدة صاعقة محملة على عربات هامر بالوسائط البحرية من حاملة المروحيات وتكليفها بمهمة الاستيلاء على رأس شاطئ وتأمينه بالتعاون مع القوات البحرية والجوية.

وكذلك الإبرار الجوي لعناصر من الوحدة (999) قتال بواسطة عدد من طائرات الهليكوبتر مختلفة الطرازات وتكليفها بمهمة القضاء على العناصر المعادية وتعاون أعمال قتال الجيوش والمناطق على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.