ترامب لقادة إيران: لا تقتلوا المتظاهرين

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، النظام الإيراني إلى الكف عن قتل المتظاهرين ووقف قمع الاحتجاجات.

وقال ترامب، في تغريدة على موقعه بـ"تويتر"، موجها حديثه لقادة إيران: "أقول لقادة إيران: لا تقتلوا متظاهريكم" منبها إلى أن العالم "والأهم الولايات المتحدة تراقب" الوضع.

وكان ترامب قد غرد بالفارسية للمرة الأولى، صباح الأحد، معبّرا عن دعمه للشعب الإيراني.

وقال: "إلى الشعب الإيراني الشجاع والمتألم.. لقد وقفت معكم منذ بداية رئاستي وستواصل حكومتي الوقوف معكم.. نحن نتابع الاحتجاجات عن كثب.. شجاعتكم ملهمة".

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وتابع: "إدارتي دعمت وستواصل دعم الشعب الإيراني الشجاع الذي عانى طويلا".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "نتابع احتجاجات الشعب الإيراني عن كثب ونستلهم منه الشجاعة".

ولفت إلى أنه "يجب أن تسمح الحكومة الإيرانية لمجموعات حقوق الإنسان بالعمل ونشر الحقائق حول مظاهرات الشعب الإيراني".

والسبت مزق طلاب إيرانيون غاضبون صورا لقاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس المصنف إرهابيا بالعاصمة طهران، احتجاجا على إسقاط مليشيا الحرس الثوري طائرة ركاب أوكرانية.

وقامت قوات الأمن الإيرانية بمطاردة مئات الطلاب بقنابل الغاز المسيل للدموع أمام جامعتي أمير كبير وشريف، بعدما احتجوا اعتراضا على إسقاط الطائرة الأوكرانية المدنية التي كان أغلب ركابها إيرانيين.

وردد الطلاب المحتجون هتافات حادة ضد مسؤولي النظام الإيراني أبرزها "اليوم عزاء.. اليوم عزاء"؛ تضامنا مع ضحايا طائرة الخطوط الأوكرانية من طراز بوينج 737 التي سقطت بعد إقلاعها من مطار الخميني الدولي.