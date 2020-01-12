ترامب ما زال مستعدا لمحاورة ايران "بدون شروط مسبقة"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الاميركي دونالد ترامب أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الأحد ان الرئيس دونالد ترامب ما زال مستعداً لمحاورة إيران "بدون شروط مسبقة"، وذلك في ظلّ توتر متصاعد بين البلدين. وقال إسبر لقناة "سي بي إس" إن الولايات المتحدة مستعدة لمحاورة الجمهورية الإسلامية حول "مسار جديد، وسلسلة تدابير تجعل من إيران بلداً طبيعياً أكثر"، وذلك بعد ساعات من تحذير الرئيس الأميركي من ارتكاب "مجزرة جديدة بحق المتظاهرين السلميين" في البلاد.

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