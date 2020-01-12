انت الان تتابع الفلبين تعلق رحلات الطيران بمطار مانيلا بعد نشاط بركان قريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مطار مانيلا

علقت سلطة مطارات الفلبين اليوم الأحد رحلات الطيران في مطار مانيلا الدولي بعد أن نفث بركان في إقليم باتانجاس القريب عمودا ضخما من الرماد.

وبلغ طول عمود الرماد الذي نفثه بركان تال كيلومترا وصاحب ذلك أصوات وهزات أرضية خلال اليوم مما يشير إلى اضطراب زائد قد يؤدي إلى ثوران البركان في غضون أسابيع.

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وكتبت سلطة مطار مانيلا الدولي على تويتر تقول "عمليات الطيران في مطار نينوي أكينو الدولي علقت بشكل مؤقت بسبب الرماد البركاني من ثوران بركان تال".

ونصحت الركاب بالتنسيق مع شركات الطيران بشأن تفاصيل رحلات الطيران.