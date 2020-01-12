أفغانستان: مصرع قيادي من طالبان في غارة جوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الأحد أن قيادياً من حركة طالبان قُتل في غارة جوية بإقليم قندوز شمال أفغانستان. ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم عن الوزارة قولها في بيان إن القيادي "محب الله" كان موطنا من باكستان وتم استهدافه بينما كان يقود سيارته في منطقة "امام صاحب" بإقليم قندوز، ولم تقدم الوزارة المزيد من التفاصيل، كما لم تعلق طالبان بعد على الغارة الجوية. ومن جهة أخرى، ذكر المكتب الإعلامي لحاكم إقليم هلمند الأفغاني اليوم أن 3 رجال شرطة على الأقل قُتلوا في انفجار عبوة ناسفة مساء أمس السبت بالإقليم. وجاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي نقلته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم، ذكر أن الحادث وقع في منطقة الشرطة الأولى بمدينة لاشكار جاه، عاصمة الإقليم. وأضاف البيان أن العبوة الناسفة التي تم زرعها بالقرب من نقطة تفتيش انفجرت عندما عاد رجال الشرطة من دورية. ولم تتوافر مزيد من التفاصيل حول وجود جنود مصابين، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها بعد.

