المرصد: خروقات متكررة خلال الساعات الأولى لوقف إطلاق النار في إدلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات الحكومية قامت بخروقات متكررة خلال الساعات الأولى لوقف إطلاق النار في إدلب، والذي اتفقت عليه روسيا وتركيا. وذكر المرصد أن حالة من الهدوء الحذر تسود المنطقة في المجمل، إلا أن "قوات النظام عمدت إلى خرق الهدوء عبر استهدافها بالقذائف الصاروخية لمدينة معرة النعمان وقرية معرشمشة و كفرباسين ومعرشورين وتقانة وتلمنس بريف إدلب، وذلك بشكل متقطع بعد منتصف الليل وصباح اليوم الأحد". ويأتي هذا بعد إعلان قوات النظام تجهيز 3 معابر لخروج المدنيين من إدلب نحو مناطق سيطرتها، وتوزعت الممرات على مدينة الهبيط جنوب إدلب، وأبو الظهور شرق إدلب، والحاضر في ريف حلب الجنوبي. وأعلنت وزارة الدفاع التركية مساء أمس الأول الجمعة الاتفاق مع روسيا على وقف جديد لإطلاق النار بمنطقة خفض التصعيد في إدلب اعتباراً من منتصف ليل اليوم الأحد بالتوقيت المحلي السوري.

