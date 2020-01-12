انتخاب روبرت أبيلا رئيساً للوزراء في مالطا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

انتخب حزب العمال الحاكم في مالطا فجر اليوم الأحد روبرت أبيلا زعيماً جديداً له، ومن ثم سيتولى رئاسة الوزراء خلفاً لجوزيف موسكات، الذي استقال من منصبه بسبب صلة أحد مساعديه يمقتل الصحافية دافني كاروانا جاليزيا. وتفوق أبيلا على كريس فيرني، الذي كان يبدو المرشح الأوفر حظاً للفوز، بحصوله على 57.9% من الأصوات. وعقب الإعلان عن فوزه قال أبيلا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: "أشكر صديقي كريس (فيرني) وآمل أن نعمل معاً لصالح الحزب والبلاد. اليوم هناك فائز وحيد: حزب العمال". ومن المنتظر أن يؤدي أبيلا (42 عاماً) اليمين الدستورية كرئيس جديد للوزراء غداً الاثنين. وأعلن موسكات استقالته في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعدما تم اتهام رئيس ديوان الحكومة وصديقه المقرب، كيث سيمبري، بأنه العقل المدبر لجريمة مقتل الصحفية دافني كاروانا جاليزيا في عام 2017، بينما كانت تحقق حول صلات فساد على مستويات رفيعة في مالطا.

