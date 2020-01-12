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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تظاهرات أمام السفارة البريطانية في إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020
أحرق متظاهرون إيرانيون العلم البريطاني أمام سفارة المملكة المتحدة في طهران اليوم الأحد، بعد توقيف السفير البريطاني لاتهامه بالمشاركة في تظاهرة غير قانونية، وفق ما أفاد صحافيون. وتجمع نحو 200 متظاهر أمام مقر البعثة الدبلوماسية البريطانية، هاتفين "الموت لبريطانيا"، بعد يوم على التوقيف الوجيز للسفير البريطاني روب ماكير الذي اتهم بمشاركته في تأبين ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة. ونفى ماكير، الذي نددت لندن باعتقاله أمس السبت في إيران، اليوم الأحد مشاركته في أي تظاهرة ضد السلطات كما أفادت وسائل إعلام إيرانية. وكتب ماكير على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "يمكنني أن أؤكد أنني لم أشارك في أي تظاهرة".
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