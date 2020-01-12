شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيرلندا: الاتحاد الأوروبي لن يهرع إلى مفاوضات ما بعد بريكست والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020 ذكر وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كوفيني اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي لن يهرع لإجراء مفاوضات مع بريطانيا لتسوية علاقتهما في مرحلة ما بعد خروجها منه. وقال الوزير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "الاتحاد الأوروبي سيتعامل مع ذلك على أساس الحصول على أفضل اتفاق ممكن، اتفاق منصف ومتوازن لضمان أن تتمكن بريطانيا والاتحاد الأوروبي من التعامل كأصدقاء في المستقبل، لكن الاتحاد الأوروبي لن يتعجل في ذلك".





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيرلندا: الاتحاد الأوروبي لن يهرع إلى مفاوضات ما بعد بريكست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.