فنان فلسطيني معتقل في سجون حماس يهدد بالإضراب عن الطعام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

هدد فنان فلسطيني معتقل في سجون حركة حماس، بتهمة "مناهضة السياسات العامة" بالإضراب المفتوح عن الطعام، لحين الإفراج عنه، حيث تم اعتقاله بعد أن كان خارج القطاع وتلقى وعودات بعدم ملاحقته قانونياً مقابل الإفراج عنه. وقال الفنان المثير للجدل عادل المشوخي، في مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، بعد الإفراج عنه بشكل مؤقت لمدة يومين من سجون حركة حماس في غزة، على أن يعود اليوم الأحد لتسليم نفسه، إنه "سيشرع في إضراب مفتوح عن الطعام لحين الإفراج عنه بشكل كامل". وأضاف "ظهرت في فيديو قبل سفري أطالب بحقوق المواطنين الفلسطينيين العاطلين عن العمل، والخريجين الذين يبحثون عن العمل، رغم أنني كنت موظفاً"، وتابع "كنت أعلم أنني سأخسر وظيفتي وراتبي وحريتي، وتم اعتقالي بتهمة مناهضة السياسية العامة، قبل أن يتم الإفراج عني بكفالة بسبب وضعي الصحي، وسافرت لمصر والأردن وماليزيا من أجل إجراء عمليات جراحية". وأوضح المشوخي "طلبت مني حكومة حماس العودة لغزة مقابل العفو عني في كافة القضايا، إلا أنها أعادت اعتقالي بالتهمة ذاتها، وحكم علي بالسجن لمدة عام نصف"، معلناً أنه سيبدأ من اليوم إضراباً مفتوحاً عن الطعام حتى لو وصل به الحال للموت، وشدد على أن اعتقاله جاء بدون تقديم أي أسباب قانونية وأنه تم فقط لأنه يقول رأيه. ولاقت رسالة الفنان الفلسطيني تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى عدد من النشطاء الفلسطينيين تضامنهم معه، وطالبوا حركة حماس بالإفراج عنه بشكل فوري.

