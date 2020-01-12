البرلمان المصري: أمن ليبيا القومي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020
أكد رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور على عبد العال، إن العلاقات المصرية الليبية الممتدة والعميقة من جميع النواحي الاجتماعية والسياسية التي تربط بين الشعبين الشقيقين تحمل قواسم حضارية ومصالح استراتيجية عديدة ومشتركة، وتفرض علينا دائماً التنسيق والتشاور المستمر على جميع المستويات، لافتا إلى أن الأمن القومي الليبي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري في ظل حقائق الجغرافيا السياسية التي تربط بين البلدين. وقال رئيس مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، كل ما سبق يأتي بجانب علاقات الرحم والمصاهرة والقربى المتشعبة بين القبائل المصرية والليبية المنتشرة في كلا البلدين. ورحب عبد العال في بداية الجلسة برئيس البرلمان الليبي قائلا: "بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب المصري، أرحب بسيادتكم أخاً عزيزاً في بلدكم الثاني مصر، ويسعدنا ويشرفنا تواجدكم معنا هنا في مقر مجلس النواب المصري في هذه الجلسة التاريخية."
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