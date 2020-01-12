تزايد لجوء الأتراك إلى ألمانيا هرباً من أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

كشف تقرير ألماني رسمي تضاعف عدد الأتراك الذين قدموا طلبات للجوء في البلاد منذ حملة القمع التي شنها الرئيس التركي رجب إردوغان بعد محاولة الانقلاب التي يتهم حركة غولن بالوقوف وراءها. وذكرت الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" أن ما مجموعه 11.423 من الأتراك طلبوا اللجوء في ألمانيا في العام الماضي، مقارنة بـ 5.742 في 2016، عندما تعرضت البلاد لمحاولة انقلاب عسكري، وفقاً لما أورده موقع "الحرة"، اليوم الأحد. ووافقت الحكومة الألمانية على 47.4 % من طلبات اللجوء المقدمة من الأتراك في 2019 مقارنة مع 8.2 % في 2016، وفقاً لما ذكره تقرير صادر عن المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين. وتعد ألمانيا من بين الدول الرائدة التي يلتمس فيها الأتراك اللجوء وسط حملة قمع مستمرة لأعضاء جماعة غولن وأصوات المعارضة في البلاد. وذكر التقرير أن الأتراك قدموا أكبر عدد من طلبات اللجوء في ألمانيا في 2019 بعد المواطنين السوريين والعراقيين. وقبل 2016، كانت نسبة 80 %من الطلبات من مواطنين أتراك من أصل كردي، بينما بلغت نسبة مقدمي الطلبات من تركيا ممن عرفوا أنفسهم بأنهم أتراك فقط، 50 %عام 2019. وفي الوقت الذي تم فيه قبول 74.6 % من طلبات اللجوء المقدمة من الذين عرفوا أنفسهم أنهم أتراك فقط، فإن 14.5 % من المواطنين الأتراك الذين عرفوا أنفسهم بأنهم من الأكراد منحوا حق اللجوء في 2019. وتتهم أنقرة حركة غولن، بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل والتخطيط للإطاحة بإردوغان من خلال اختراق المؤسسات التركية، وخاصه الجيش والشرطة والقضاء. وقد تم إلقاء القبض على أكثر من77 ألف شخص اتهموا بالارتباط بالمجموعة وتم تعليق أو إقالة عمل 150 ألف آخرين من موظفي القطاع العام كجزء من الحملة القمعية واسعة النطاق التي شنتها تركيا منذ الانقلاب الفاشل. ويقول مراقبون: إن "الحملة الأمنية التي أعقبت الانقلاب الفاشل تتجاوز المخططين المفترضين وتطال سياسيين معارضين فضلاً عن عشرات الصحافيين".

