فنانة وناشطة إيرانية : لقد سئمنا والشعب يريد تغيير النظام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أكدت الفنانة والناشطة الإيرانية البارزة شيرين نشأت أن الشعب الإيراني سئم من النظام السياسي الحالي ويريد تغييره .



ونقلت مجلة دير شبيجل الألمانية "في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت الاحتجاجات في العديد من المدن الإيرانية، ما دفعني والعديد من النشطاء الآخرين نؤمن بجدية الرغبة في التغيير في إيران".

وتابعت "لقد سأم الشعب الإيراني من البؤس الاقتصادي والمناخ الاجتماعي الخانق، وأظهر غضبه بشكل واضح للعالم".

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وأشارت إلى أنها ممنوعة من السفر إلى غيران ولكنها على إتصال وثيق ببلادها التي تعيشها فيها بلادها .. مضيفة أن هناك يأسا كبيرا في إيران بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية، وقالت "أنا والكثير من اللاجئين هنا في الولايات المتحدة والشعب نريد تغيير النظام في طهران".

ونوهت بأن احتجاجات نوفمبر الماضي في المدن الإيرانية صرخة ضد الأوضاع الاقتصادية والبطالة ومصادرة الحريات، وقد قتل فيها العديد من الشبان الأبرياء.

ووفق دير شبيجل فإن شيرين نشأت، المولودة في إيران عام 1957، تعد نجمة في عالم الفن دوليا، حيث نالت أعمالها المصورة شهرة عالمية، ونالت جوائز مرموقة مثل جائزة بينالي في 1999، كما أنها ناشطة سياسية ومعارضة شرسة لنظام طهران وتعيش في المنفى بالولايات المتحدة منذ 4 عقود