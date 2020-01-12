وكالة : لقاء مغلق جمع أردوغان والسراج في إسطنبول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت وكالة الأناضول التركية الرسمية، عن لقاء مغلق جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج في إسطنبول التي وصلها اليوم الأحد .



وذكرت الوكالة، أن اللقاء يعقد حاليا في قصر دولما بهتشة. بينما لم يصدر بيان من الرئاسة التركية حول فحوى اللقاء.

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ووصل السراج تركيا قادما من إيطاليا، حيث أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الذي أعرب عن قلقه من تصاعد التوتر في ليبيا.

وفي أخر زيارة للسراج إلى تركيا أواخر نوفمبر الماضي، وقع مع أردوغان اتفاقيتين، الأولى أمنية تقدم أنقرة بموجبها مساعدات عسكرية إلى حكومة الوفاق، والثانية تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، اعتبرتها العديد من الدول انتهاكا للقانون الدولي.