بريطانيا : إحتجاز سفيرنا في طهران إنتهاك صريح للقانون الدولي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 أعتبر وزير الخارجية البريطانية، دومينيك راب، إحتجاز سفيرها في طهران بلا سبب أو تفسير إنتهاك صريح للقانون الدولي .

Advertisements وأكد دومينيك أن حكومة إيران الآن على مفترق طرق يمكنها المضي في سبيلها لتصبح دولة مارقة وما ينطوي عليه ذلك من عزلة سياسية واقتصادية، أو اتخاذ خطوات لخفض التصعيد والانخراط بالسبيل الدبلوماسي . وأحتجزت السلطات الإيرانية السفير البريطاني لديها لعدة ساعات، بمزاعم تحريض معارضين للحكومة . وشهدت إيران احتجاجات معارضة للحكومة في طهران السبت حيث ردد محتجون هتافات ضد السلطات العليا بالبلاد بعدما أقر الحرس الثوري بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية التي قتل جميع ركابها وعددهم 176 شخصا.

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