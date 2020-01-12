شكرا لقرائتكم ترمب لقادة إيران: لا تقتلوا المتظاهرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، قادة إيران إلى عدم قتل المتظاهرين.

وأشار في تغريدة على حسابه في "تويتر" إلى أن هناك الآلاف إما قتلوا بالفعل أو اعتقلوا، والعالم يشاهد.

وشدد على أنه "أهم من ذلك.. فإن الولايات المتحدة الأميركية تراقب".

وطالب النظام الإيراني بإعادة الإنترنت وبترك الصحافيين يعملون بحرية.

وأنهى الرئيس الأميركي تغريدته موجهاً كلامه للنظام الإيراني: "توقفوا عن قتل الشعب الإيراني العظيم!".

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ومساء السبت، غرد الرئيس ترمب باللغة الفارسية، دعماً للاحتجاجات التي عمت مناطق عدة من إيران بعد إعلان السلطات مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وقال ترمب: "نتابع التظاهرات في إيران عن كثب". ثم أضاف قائلا إنه لن يُسمح لإيران بارتكاب مجزرة أخرى ضد المتظاهرين السلميين، مؤكدا وقوفه إلى جانب الشعب الإيراني.

وكتب ترمب على تويتر "إلى الشعب الإيراني الشجاع الذي يعاني منذ فترة طويلة: أنا بجانبكم منذ بداية رئاستي، وستظل إدارتي إلى جانبكم".

وأضاف "نحن نتابع تظاهراتكم عن كثب، وشجاعتكم تُلهمنا".

كما حذّر النظام الإيراني قائلا: "لا يُمكن أن تكون هناك مذبحة أخرى بحق المتظاهرين السلميين، ولا قطع للإنترنت. العالم يُراقب".