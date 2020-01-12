اعتصام أمام منزل شقير رفضا للتمديد لشركتي الخلوي

قامت مجموعات من ​الحراك المدني​، ب​اعتصام​ أمام منزل وزير الاتصالات في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​محمد شقير​، في ​الحمرا​، تخلله ​مؤتمر​ صحافي خصص للحديث عن ​التمديد​ لشركتي "ألفا" و"تاتش".

واعتبرت الناشطة نعمت بدر الدين، في كلمة لها، ان "وزير الاتصالات فضل مصلحة شركتي الاتصالات على مصلحة ​الدولة​، والتف على قرار ​رئيس الجمهورية​ و​لجنة الاتصالات​ النيابية لأجل غير مسمى وبدون أي تردد".