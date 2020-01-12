اعتصام أمام منزل شقير رفضا للتمديد لشركتي الخلوي

قامت مجموعات من الحراك المدني، باعتصام أمام منزل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، في الحمرا، تخلله مؤتمر صحافي خصص للحديث عن التمديد لشركتي "ألفا" و"تاتش".
واعتبرت الناشطة نعمت بدر الدين، في كلمة لها، ان "وزير الاتصالات فضل مصلحة شركتي الاتصالات على مصلحة الدولة، والتف على قرار رئيس الجمهورية ولجنة الاتصالات النيابية لأجل غير مسمى وبدون أي تردد".
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