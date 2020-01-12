امرأة تضع ستة توائم في الكورة

شهدت ​مستشفى​ ​الكورة​ ليل امس، ولادة ستة توائم وضعتهم السيدة فاطمة حسين الحاج زوجة ​علي صالح​ السمراني من بلدة الدورة في ​عكار العتيقة​، حيث وضع ثلاثة من المواليد في حضانة مستشفى الكورة، وتوزع الاثنان الآخران على مستشفى السيدة - ​زغرتا​، ومستشفى المظلوم في ​طرابلس​، وتوفي مولود واحد.

وأشار الطبيب الذي أشرف على الحمل وأجرى عملية ​الولادة​ ان "هذه الولادة من الحالات النادرة في ​لبنان​، والحمل استمر طبيعيا بالرغم من انهم اطفال الانبوب وبالرغم من الصعوبات الجسدية والطبية التي واجهتها الام، ولقد جرت ​الولادة القيصرية​ في الاسبوع السابع والعشرين بعد دخول الام المخاض".

وقد شكرت الام طبيبها وأوضحت ان ​وزارة الصحة​ اهتمت بالولادة وبحضانة اطفالها.