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امرأة تضع ستة توائم في الكورة

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شهدت ​مستشفى​ ​الكورة​ ليل امس، ولادة ستة توائم وضعتهم السيدة فاطمة حسين الحاج زوجة ​علي صالح​ السمراني من بلدة الدورة في ​عكار العتيقة​، حيث وضع ثلاثة من المواليد في حضانة مستشفى الكورة، وتوزع الاثنان الآخران على مستشفى السيدة - ​زغرتا​، ومستشفى المظلوم في ​طرابلس​، وتوفي مولود واحد.

وأشار الطبيب الذي أشرف على الحمل وأجرى عملية ​الولادة​ ان "هذه الولادة من الحالات النادرة في ​لبنان​، والحمل استمر طبيعيا بالرغم من انهم اطفال الانبوب وبالرغم من الصعوبات الجسدية والطبية التي واجهتها الام، ولقد جرت ​الولادة القيصرية​ في الاسبوع السابع والعشرين بعد دخول الام المخاض".

وقد شكرت الام طبيبها وأوضحت ان ​وزارة الصحة​ اهتمت بالولادة وبحضانة اطفالها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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