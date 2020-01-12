الحريري ابرق الى هيثم آل سعيد مهنئا: السعي الدائم لتعزيز العلاقة بين لبنان والسلطنة

أبرق رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ إلى سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد مهنئا إياه بمنصبه الجديد، ومتمنياً له التوفيق في قيادة المرحلة المقبلة من حياة العمانيين، واكد السعي الدائم لتعزيز العلاقة بين ​لبنان​ والسلطنة بما يخدم استقرار الشعبين اللبناني والعماني ومصالحهما المشتركة في مختلف ​الميادين​.

وجاء في نص البرقية: "كان لتوليكم مقاليد الحكم في ​سلطنة عمان​ خلفا للراحل الكبير السلطان قابوس رحمه الله، أبلغ الأثر لدى أشقائكم في ​العالم العربي​ الذين يتطلعون لاستمرار مسيرة النهضة والتطور في بلدكم العزيز. إنني إذ أتوجه إلى جلالتكم بأصدق مشاعر التهنئة متمنيا لكم التوفيق والسداد في قيادة المرحلة المقبلة من حياة العمانيين، أؤكد عمق الروابط بين بلدينا الشقيقين، والتي سنسعى دوما إلى تعزيزها بما يخدم استقرار الشعبين اللبناني والعماني ومصالحنا المشتركة في مختلف الميادين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاكم وان يعينكم على تحمل المسؤوليات الجسام".