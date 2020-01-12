عدوان:التأخير بتشكيل الحكومة يدلّ على تخبط للعودة لما كانت عليه الأمور

أعلن عضو تكتل ​الجمهورية القوية​، النائب ​جورج عدوان​، أن عدوان "التأخير في ​تشكيل الحكومة​ يدلّ على تخبّط للعودة إلى ما كانت عليه الأمور ونحمّل المسؤولية للجميع ونحن ننتظر الرئيس المكلّف للإعلان عن حكومته لنحكم ولن نستدرج لأن نخرج عن موقفنا لأننا مرتاحون في هذا الموقف مع قاعدتنا الشعبية".

وفي حديث تلفزيوني، أكد عدوان أن ​حزب القوات اللبنانية​ "انطلق من فكرة أنه لا يمكن أن نأخذ نتيجة مغايرة ما دامت العقلية هي نفسها والأشخاص هم نفسهم وقاعدتنا أكّدت أنّ التجربة السابقة فشلت". مشيرا" إلى أن "البداية هي من ​القضاء​ ونحن طوال سنوات حوّلنا ملفات كثيرة إلى القضاء ولو عالجنا ملف ​بنك المدينة​ لكانت الكثير من الأمور قد حلّت"، مؤكداً على أنه "علينا تأمين قضاء مستقل عبر وقف التدخلات السياسية وتشكيل مجلس قضاء للمحاسبة وكل القوانين التي ننجزها لن تتمكن من القيام بأي تغيير إذا لم يكن القضاء مستقلاً".

واستغرب عدوان عن أنه "كيف يطالب حاكم ​مصرف لبنان​ بصلاحيات استثنائية والتدابير التي تؤخذ في ​المصارف​ بحقّ المودعين تحوّل النظام المالي من حرّ إلى مقيّد وقبل القيام بالإجراءات يجب أن نعرف الحقيقة من دون كذب".

