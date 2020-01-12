وزير الدفاع الأميركي: ترامب ما زال منفتحا لمحادثة إيران حول طريق جديد للأمام

أعلن ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​ أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ما زال منفتحا لإجراء محادثات مع ​إيران​ حول طريق جديد للأمام".

وأوضح إسبر أن "إدارة ترامب لا تتوقع المزيد من الهجمات العسكرية الإيرانية ردا على الضربة الأميركية التي قتلت أقوى جنرال في ​الجمهورية​ الإسلامية".

ولفت الى أن "​الحكومة الإيرانية​ تتعرض لتهديد داخلي بعد إسقاطها ​طائرة​ ركاب مدنية أوكرانية".

وأشار الى أنه "يمكنك أن ترى الشعب الإيراني يقف ويدافع عن حقوقه، وتطلعاته إلى حكومة أفضل".

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