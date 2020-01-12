البنتاغون: ترامب مستعد للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة

أعلن ​البنتاغون​ الأميركي أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ مستعد للحوار مع ​إيران​ دون شروط مسبقة. من جهة أخرى، صريح للرئيس الأميركي على وسائل التواصل الإجتماعي، أكد ترامب وقوفه الى جانب الشعب الإيراني داعيا "قادة إيران، لا تقتلوا ​المتظاهرين​. لقد تم قتل الآلاف مسبقا أو تم سجنهم من قبلكم، و​العالم​ يراقب".

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