أمير قطر: دعوت روحاني لزيارة قطر ونحن في انتظاره

أعلن ​أمير قطر​ الشيخ حمد بن ثاني، خلال زيارته الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، أنه دعا الرئيس الإيراني "لزيارة قطر ونحن في انتظاره"، مؤكداً أن قطر "تثمن ونقدر موقف إيران وما قدمته في السنوات الأخيرة تجاه حصار قطر، مشيراً إلى أن "علاقة قطر بإيران تاريخية ودائماً القنوات مفتوحة مع الأشقاء في إيران".

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