روحاني بعد لقائه امير قطر: قررنا عقد اللجنة المشتركة بين البلدين بصورة سنوية

أعلن الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ عقب لقائه ​أمير قطر​ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في ​طهران​، "اتخاذ قرارات جيدة وهامة لتوسيع العلاقات بين البلدين"، مشيراً الى "وجود علاقات اقتصادية وتجارية وعلمية وثقافية جيدة مع قطر، وتقرر عقد اللجنة المشتركة بين البلدين بصورة سنوية، وزيادة وتيرة تبادل الزيارات"، موضحاً انه "نظراً لأهمية ​الأمن​ في المنطقة لا سيما في ​الخليج​ قررنا الاستمرار بالتعاون والتشاور بين البلدين".

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