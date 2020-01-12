الخارجية السعودية: الجيش سيعمل مع القوات اليابانية التي ستأتي إلى الخليج

أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ​آل سعود​، ان "حرية الملاحة مسؤوليتنا جميعًا، ومساهمة ​اليابان​ لها قيمة، ومهمة للمساعدة في تأمين الممر المائي العالمي المهم للغاية في المنطقة"، مؤكداً ان "​الجيش السعودي​ سيعمل مع قوات الدفاع الذاتى اليابانية التي ستأتي إلى ​الخليج​، للتنسيق وتبادل المعلومات".

ويجري ​رئيس وزراء اليابان​ ​شينزو آبي​، زيارة إلى منطقة الخليج تستمر 3 أيام، بدأها ب​السعودية​، لشرح موقف قوات الدفاع الذاتي اليابانية القادمة إلى الخليج والحصول على تأييد لها من ​دول الخليج​.