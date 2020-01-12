الخارجية السعودية: الجيش سيعمل مع القوات اليابانية التي ستأتي إلى الخليج

أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، ان "حرية الملاحة مسؤوليتنا جميعًا، ومساهمة اليابان لها قيمة، ومهمة للمساعدة في تأمين الممر المائي العالمي المهم للغاية في المنطقة"، مؤكداً ان "الجيش السعودي سيعمل مع قوات الدفاع الذاتى اليابانية التي ستأتي إلى الخليج، للتنسيق وتبادل المعلومات".
ويجري رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، زيارة إلى منطقة الخليج تستمر 3 أيام، بدأها بالسعودية، لشرح موقف قوات الدفاع الذاتي اليابانية القادمة إلى الخليج والحصول على تأييد لها من دول الخليج.
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