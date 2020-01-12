بثينة شعبان: سليماني هو شهيد سوريا وايران والعراق واليمن ولبنان

أعلنت المستشارة الإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد، الدكتورة بثينة شعبان، أن "الإرهابيين لبسو الإسلام بهدف تشويه الدين"، مؤكدةً "أننا على عتبة حقبة وزمن جديد لمصلحة المقاومين".
وأشارت شعبان خلال تمثيلها الأسد في حفل تأبين اللواء سليماني في دمشق، الى أن اللواء قاسم سليماني هو قدوة الصابرين والمقاومين للإرهاب على هذه الأرض، وهو الذي لم ينتظر من أحد جزاءاً ولا شكورا، بل عمل على إحقاق الحق"، لافتةً إلى أن "الزحف البشري لجنازة سليماني كان دافعه الحب والإحترام والتقدير لهذا الباسل"، معلنةً أن "سليماني هو شهيد سوريا كما هو شهيد ايران والعراق واليمن ولبنان".
ولفتت شعبان إلى أن "عميد الأسرى السوريين صدقي المقت خرج بشروط سوريا لا بشروط إسرائيل"، وأن "سوريا مستمرة بقيادة الرئيس الأسد للعمل على تحرير آخر شبر من أرضنا الطاهرة من دنس الاحتلال".
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