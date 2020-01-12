رئيس جنوب افريقيا: مستعدون للوساطة بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

أكد رئيس ​جنوب إفريقيا​ سيريل رامافوسا، "استعداده للعب دور الوساطة بين مصر و​إثيوبيا​، لتسهيل الوصول لأي اتفاق حول ​سد النهضة​، ويجب أن تكون هناك طريقة لحفظ المصالح". بدوره أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، "قبول وساطة رامافوسا بصفته الرئيس المقبل للاتحاد الأفريقي".

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