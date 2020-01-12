السلطات الأسترالية تطعم الحيوانات المتضررة بإسقاط الجزر والبطاطا من الجو

لفت وزير البيئة في ولاية نيو ويلز الاسترالية مات كين في تصريح الى انه "تم إسقاط آلاف الكيلوغرامات من الطعام، معظمهم من ​البطاطا​ الحلوة والجزر لاطعام ​الحيوانات​ الموجودة في المناطق التي يصعب الوصول إليها والتي تتأثر أيضًا ب​الحرائق​".

ووصف الوزير عملية تسليم الأغذية "عملية روكي الكنغر"، حيث كان الكنغر أول من حصل على إمدادات الغذاء من الجو.

اشارة الى ان الحرائق في ​أستراليا​ لم تتوقف لعدة أشهر وهذه كارثة حقيقية بالنسبة للحيوانات، حيث أنه وفقا لتقديرات جامعة ​سيدني​ وصندوق ​الحياة​ البرية العالمي، تؤثر الحرائق على أكثر من مليار حيوان.