عراقجي: طهران أوقفت السفير البريطاني كشخص أجبني يشارك في احتجاجات غير قانونية

كشف نائب الرئيس ال​ايران​ي ​عباس عراقجي​، ان "​طهران​ أوقفت يوم امس ​السفير البريطاني​ لديها روب ماكير، كشخص أجبني يشارك في ​احتجاجات​ غير قانونية وتم اطلاق سراحه بعد 15 دقيقة من تحديد هويته".

هذا وكانت ​وزارة الخارجية البريطانية​ قد وصفت عملية التوقيف بـ"الانتهاك الفاضح للقانون الدولي"، معتبرة ان "ايران تقف في مفترق طرق، وبإمكانها إما مواصلة سيرها نحو التحول إلى دولة منبوذة، مع كل ما يجلبه ذلك من العزلة السياسية والاقتصادية، أو اتخاذ خطوات بغية تخفيف التوتر والانخراط في الطريق الدبلوماسي للمضي قدما".