نائب وزير الدفاع السوري: فشل أهداف العدو دفعه لإستهداف قادة المقاومة

أعلن نائب وزير الدفاع السوري، العماد محمود الشوا، أن ​اللواء​ ​قاسم سليماني​ "كان صاحب اليد ​البيضاء​ في صنع الانجازات ودك أركان داعش ومن يشبهه من المنظمات الإرهابية".

وفي كلمة له في حفل تأبيني لسليماني في دمشق، أشار إلى أن العدو الذي فشل في تحقيق أهدافه يحاول اليوم أن يعالج إخفاقاته عبر استهداف قادة ​المقاومة​"، معلناً أن قرار مواجهة المحتلين هو قرار لا رجعة عنه حتى إستعادة الحقوق".

وأكد العماد الشوا، أن "جذوة المقاومة اليوم أشد سطوعاً واتقاداً من أي وقت مضى"، لافتاً إلى أن "​سوريا​ ماضية مع الإخوة الروس والإخوة الإيرانيين".