مقتل شخص إثر فيضانات اجتاحت جنوب شرق إيران

لقي شخص مصرعه إثر ​فيضانات​ اجتاحت إقليم هرمزكان بجنوبي ​إيران​، وفقد شخص آخر، في فيضانات سيستان وبلوشيستان بجنوب شرقي البلاد. وأعلن ​الهلال الأحمر​ الإيراني ان "​الفيضانات​ تحاصر 40 قرية في إقليم سيستان وبلوشيستان، حيث جرى إجلاء سكان 6 قرى في الإقليم".

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