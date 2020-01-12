حسون: بوتين يصنع عالماً جديدا أمام من يظنون أنهم يتحكمون بالعالم

أعلن مفتي ​سوريا​ الشيخ أحمد بدر الدين حسون، أن ​اللواء​ ​قاسم سليماني​ "أدرك أن سقوط سوريا يعني سقوط ​المسيحية​ و​الإسلام​"، مؤكداً أنه "عندما تخلى الجميع عنا وقفت ​إيران​ إلى جانبنا".

وأشار حسون خلال حفل تأبين اللواء سليماني في دمشق، إلى أن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ "يصنع عالماً جديدا أمام من يظنون أنهم يتحكمون ب​العالم​".

وكان سليماني قد توفي مع آخرين جراء غارة أميركية في بغداد.