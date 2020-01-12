حسون: بوتين يصنع عالماً جديدا أمام من يظنون أنهم يتحكمون بالعالم

أعلن مفتي سوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون، أن اللواء قاسم سليماني "أدرك أن سقوط سوريا يعني سقوط المسيحية والإسلام"، مؤكداً أنه "عندما تخلى الجميع عنا وقفت إيران إلى جانبنا".
وأشار حسون خلال حفل تأبين اللواء سليماني في دمشق، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يصنع عالماً جديدا أمام من يظنون أنهم يتحكمون بالعالم".
وكان سليماني قد توفي مع آخرين جراء غارة أميركية في بغداد.
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