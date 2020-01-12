جامعات إيران تنتفض: عدونا هنا وليس أميركا

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طهران: تجمع محتجون إيرانيون، اليوم الأحد، في جامعات إيرانية مرددين شعارات ضد النظام الحاكم ضمن احتجاجات كبيرة في البلاد بعد اعتراف الحرس الثوري بإسقاط طائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ.

من ناحيته، هدد الحرس الثوري الإيراني، على لسان ممثل المرشد الأعلى، علي شيرازي، بفض الاحتجاجات بالقوة في حال لم تتوقف، كما وصف المحتجين بالتبعية لأميركا وإسرائيل، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.

وتجمع إيرانيون خارج جامعة في طهران ورددوا هتافات مناهضة للنظام بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتجمع طلاب وطالبات جامعة "بهشتي" في طهران، مرددين عبارات منددة بإسقاط الطائرة الأوكرانية، وأطلقوا هتافات: "عدونا هنا وليس أميركا.. لا نريد متفرجين انضموا لنا"، وفقا لفيديوهات نشرتها وكالة إيران إنترناشيونال.

كما اندلعت احتجاجات في جامعة دامغان، شمال إيران، وجامعة أصفهان، وسط البلاد، وتركزت الهتافات على المرشد الأعلى الإيراني: "الحرس الثوري يقتل، والمرشد يدعمه".

وعززت شرطة مكافحة الشغب وجودها في طهران الأحد، بعدما أقر الجيش بإسقاط طائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ.

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ونشرت وكالات أنباء مرتبطة بالدولة تقارير عن الاحتجاجات، بينما جرى تداول مقاطع مصورة للمظاهرات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة اعتماد الإيرانية في عنوان رئيسي الأحد: "اعتذروا واستقيلوا"، مضيفة أن "مطلب الشعب" هو استقالة من هم وراء سوء إدارة أزمة الطائرة.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على آلاف الإيرانيين الذين خرجوا إلى الشوارع في وقت متأخر من مساء السبت، في العاصمة ومدن أخرى، فيما ردد الكثيرون منهم شعار "الموت للديكتاتور" موجهين غضبهم إلى المرشد الأعلى علي خامنئي.

ولقي 176 شخصا كانوا على متن الطائرة حتفهم، ومن بينهم عدد كبير من الإيرانيين الذين يحملون جنسية مزدوجة.

وتفجرت الاحتجاجات في أعقاب الإقرار أمس السبت بأن الجيش أسقط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية عن طريق الخطأ بعد دقائق من إقلاعها الأربعاء، أثناء حالة استنفار للقوات الإيرانية تحسبا لرد أميركي على ضربات طهران الانتقامية.